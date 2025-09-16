Za naszą wschodnią granicą kończą się dziś białorusko-rosyjskie manewry wojskowe Zapad-2025. Tuż przed ich rozpoczęciem polski rząd podjął decyzję o całkowitym zamknięciu na czas ćwiczeń przejść granicznych z Białorusią. Decyzja wywołała sporo obaw wśród lokalnych przedsiębiorców, a także właścicieli firm transportowych przewożących towary ze wschodu. Kwestia zamknięcia polsko-białoruskiej granicy była też przedmiotem rozmów z ministrem spraw zagranicznych Chin, który odwiedził wczoraj nasz kraj.

Czy w związku z zakończeniem manewrów Polska powinna znów otworzyć przejścia graniczne z Białorusią? Czy tego typu decyzje są dobrym sposobem na wywieranie nacisku na reżim Łukaszenki? Czy zamykanie granic rzeczywiście poprawia nasze bezpieczeństwo?

Zapraszam do dyskusji – Artur Steciąg

