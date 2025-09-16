Fundacja Natura zachęca do udziału w projekcie pod nazwą „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska”. Kolejne spotkanie w ramach programu zaplanowano w sobotę w podżagańskim Tomaszowie.

Wydarzenie odbędzie się przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. – Nasze działania w pierwszej kolejności kierujemy do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, a także mieszkających samotnie – mówi prezes fundacji Tomasz Żółkiewicz:

– Nasze warsztaty to miedzy innym strefa degustacji przekąsek tworzonych z końcówek produktów czy strefa ruchu na rowerach stacjonarnych. W drugi dzień organizujemy wyjazd do Łużyckiego Centrum Recyklingu, aby pokazać dlaczego tak istotna jest segregacja – zaznacza prezes fundacji:

Dodajmy, że po Tomaszowie podobne spotkanie zorganizowane zostanie w gminie Iłowa. Początek sobotniego wydarzenia w świetlicy wiejskiej w Tomaszowie godzina 9.00.