Mieszkańcy i samorządowcy z żagańskiej gminy podziękowali rolnikom za plony. Tegoroczne dożynki zorganizowano przy świetlicy wiejskiej w Bożnowie. Na przybyłych czekało wiele atrakcji. Nie zabrakło dobrej kuchni i wyrobów z tegorocznych zbiorów.

Oprócz gospodarzy czyli bożnowskich gospodyń swoje specjały oferowały mistrzynie kulinariów z okolicznych miejscowości. Stoiska kół gospodyń wiejskich cieszyły się wzięciem, bo można było skosztować pieczonego chleba, pierogów, a także miodu. Wydarzenie przyciągnęło wiele rodzin z okolicy, gdyż zapewniono wiele propozycji również dla dzieci. Tradycyjnie wiele emocji budziło rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Na scenie zaprezentowały się także zespoły śpiewacze. – Tak właśnie powinno być. Spotykamy się razem, bawimy i dziękujemy za ciężką pracę rolników. Takie imprezy spajają wiejską społeczność – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk: