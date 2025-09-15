Relacje gospodarcze Warszawy i Pekinu oraz wojna na Ukrainie – to główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Chin. Ostatni raz Wang Yi odwiedził Warszawę w 2019 roku.

Radosław Sikorski ze swoim odpowiednikiem mają rozmawiać m.in. o roli Chin w stosunkach z Rosją i Białorusią, a także zaangażowania Pekinu w wojnę na Ukrainie. Dodatkowo omówione mają być konsekwencje zamknięcia przez Polskę przejść granicznych z Białorusią, które są ważne dla chińskiego ruchu towarowego.

Ekspert spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot mówił w Polskim Radiu 24, że Chiny korzystają na wojnie Rosji z Ukrainą:

Z drugiej strony, zdaniem eksperta, Chiny nie chcą eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, dążąc do stabilizacji gospodarczej:

Choć Chiny bezpośrednio nie poparły Rosji w jej wojnie przeciw Ukrainie, to wspierają ją technologicznie, dostarczając między innymi towary podwójnego zastosowania wykorzystywane przez Rosję. Dodatkowo Pekin kupuje rosyjską ropę.

Wśród tematów, jakie omówić mają szefowie dyplomacji Polski i Chin jest także sprzedaż polskiego drobiu i mięsa drobiowego do Państwa Środka. Warszawa liczy, że Pekin zgodzi się, by Warszawa eksportowała drób z regionów, które nie są dotknięte ptasią grypą. Obecnie Chiny zakazały importu drobiu z Polski, bo w części kraju wystąpiły ogniska ptasiej grypy.

Minister Radosław Sikorski i Wang Yi spotkają się w ośrodku reprezentacyjnym MON pod Warszawą.