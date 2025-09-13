Przy świetlicy wiejskiej podżagańskim Bożnowie zorganizowano gminne obchody dożynkowe. Organizatorami wydarzenia była rada sołecka i lokalne koło gospodyń wiejskich. Na przybyłych czekało wiele atrakcji.

Tegoroczne podziękowania za plony rozpoczęła msza święta w intencji rolników i mieszkańców. – Cieszy nas bardzo, że są dziś z nami nie tylko mieszkańcy Bożnowa, ale i okolicznych miejscowości. To ważna integracja środowiska wiejskiego – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

– Przygotowałyśmy same pyszności i jak widać po ilości odwiedzających nas gości naprawdę ludziom smakuje. Wspierają nas mistrzynie kuchni z innych miejscowości – mówi Dorota Oleksyszyn przewodnicząca bożnowskiego koła gospodyń:

– To dla nas nobilitacja, że dzisiaj cała gmina dziękuje za tegoroczne zbiory właśnie u nas – mówi sołtys Bożnowa Ryszard Michalak:

Na scenie zaprezentowało się kilka zespołów śpiewaczych. – To okazja, aby jako sołectwo pokazać konkursowy wieniec, ale i dorobek muzyczny – mówią przedstawicielki zespołu z Jelenina:

Sami mieszkańcy i przybyli z okolicy goście podkreślają, że takie imprezy są ważne. – Praca rolnika nie jest łatwa. Nigdy nie mają gwarancji, że pogoda nie wpłynie na ilość zebranych zbóż. Trzeba im podziękować za chleb, który jemy – mówią uczestnicy dożynek w Bożnowie:

Dodajmy, że imprezę zakończy zabawa taneczna.