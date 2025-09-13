Ropa naftowa w Jordanowie i Gościkowie? PGNiG planuje przeprowadzić próbne odwierty, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy w okolicy są złoża ropy i ewentualnie jakiej wielkości. Taką działalność firma musi skonsultować z władzami gminy Świebodzin i z mieszkańcami obu miejscowości.
– Oczywiście dopełniamy wszelkich formalności, ale to nie pierwsza taka historia w naszym regionie – mówi Tomasz Olesiak, burmistrz Świebodzina.
Zgodnie z planami geologicznymi odwiert w Jordanowie sięgnie głębokości aż 2770 metrów Pierwsze odwierty mają rozpocząć się już w grudniu. Jeśli okaże się, że złoże jest duże to w ciągu kilku lat rozpocznie się eksploatacja. Jeśli tak się stanie to powstanie podziemny rurociąg, którym ropa popłynie do kopalni w Radoszynie.
