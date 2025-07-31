Powstańcy uczą, że nie wolno godzić się ze złem w życiu osobistym i w przestrzeni społecznej – powiedział biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz w przeddzień 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zaznaczył, potrzebna jest odwaga, by przezwyciężać je dobrem.

W intencji ojczyzny, powstańców warszawskich i mieszkańców stolicy odbyła się w czwartek (31 lipca) na stołecznym placu Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego uroczysta eucharystia. Liturgii przewodniczył ordynariusz polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Koncelebrował ją m.in. ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński oraz kilku kapłanów.

Podczas 63 dni walk powstańcy warszawscy mieli w sobie niezachwianą nadzieję, ponieważ kierowali się wiarą w zwycięstwo i wiarą w Boga – powiedział w homilii bp Lechowicz. „Świadkami tej wiary są kapliczki, napisy i symbole religijne pozostawione przez powstańców w różnych częściach naszego miasta

– dodał.

Biskup polowy powiedział siłę do walki z okupantem mieszkańcy stolicy czerpali z nadziei. Zaznaczył, że „Ona winna towarzyszyć również i nam w zmaganiu o zachowanie bezpieczeństwa, pokoju i wolności tu i teraz”.

Nadzieja powstańców prowadzona była przez wiarę, ale i przez miłość – miłość do Ojczyzny, do stolicy, do drugiego człowieka

– mówił.

Podkreślił, że „powstańcy warszawscy są dla nas przykładem, że nie wolno się godzić ze złem i w życiu osobistym, i w przestrzeni społecznej”.

Zwrócił uwagę, że oddzielenie ludzi złych od dobrych, prawych od nieprawych nastąpi dopiero w „czasach eschatologicznych”, natomiast obecnie „trzeba umieć wybierać dobro i odrzucać zło”.

Brak zgody, jak widać, to za mało. Potrzebna jest jeszcze odwaga, by złu się przeciwstawić i przezwyciężać dobrem

– wskazał hierarcha.

Czy nie jest nam potrzebna taka nadzieja, jaka kierowała powstańcami Warszawy?! Nie „licha i marna”, i „chciwa złudzeń”, jak pisał Asnyk, lecz „niezłomna, która tkwi jak ziarno w duszy bohatera”?

– powiedział bp Lechowicz.

We mszy św. wzięli udział uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz przedstawiciele władz na czele z prezydentem Andrzejem Dudą, prezydentem elektem Karolem Nawrockim, marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, ministrą kultury Martą Cienkowską oraz przedstawicielami organizacji kombatanckich.