Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska odwiedziła dziś Zieloną Górę, gdzie spotkała się z lokalnymi samorządowcami i lubuskimi strażakami. Spotkanie dotyczyło udzielonego wsparcia przez ministerstwo Państwowej Straży Pożarnej w zakresie budowania odporności na zmianę klimatu.
Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśla, że ostatnie lata wymagały od strażaków więcej pracy, do której potrzebne było odpowiednie wyposażenie w sprzęt, pojazdy i ubiór.
– Susze i pożary, a także silne wiatry i powodzie to efekt postępujących zmian klimatycznych – dodaje ministra:
Hennig-Kloska przyznaje także, że wizyta związana jest z zakończeniem realizowanego projektu oraz koniecznością rozpoznania kolejnych potrzeb strażaków:
Z kolei Marek Cebula, wojewoda lubuski przyznał, że wizyta ministry to dobra okazja do rozmowy o problemach i potrzebach naszego województwa:
Mirosław Glaz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opowiadał o wsparciu finansowym lubuskich strażaków PSP, jak i ochotników:
– Dużą część sprzętu, zwłaszcza wozów, zakupiliśmy dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przyznaje nadbrygadier Janusz Drozda, komendant wojewódzki PSP:
Podczas wizyty w Zielonej Górze ministra odwiedziła także Szkołę Podstawową nr 13, gdzie prowadzone są prace termomodernizacyjne. Tam spotkała się także z prezydentem miasta i władzami placówki, z którymi rozmawiała o możliwościach i korzyściach jakie daje Krajowy Plan Odbudowy.
Paulina Hennig-Kloska podkreśla, że termin realizacji projektów dotyczących remontów szkół w ramach KPO celowo obejmował okres wakacyjny:
Ministra przyznała również, że władze Zielonej Góry są przykładem tego jak skutecznie starać się o dofinansowanie i jak efektywnie te pieniądze wykorzystywać:
Jak podkreśla Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, bez pieniędzy pozyskanych z KPO, przeprowadzenie termomodernizacji i remontów nie byłoby możliwe:
Szkoła nigdy wcześniej nie przechodziła tak gruntownego remontu.
– W końcu będziemy mieli odpowiednie warunki do nauki i pracy – mówi Agnieszka Łyszkiewicz, dyrektorka szkoły:
W Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze oprócz samej termomodernizacji przeprowadzane są także inne działania. O szczegółach mówi Maciej Jakuboszczak, wykonawca inwestycji:
W sumie z pieniędzy pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy termomodernizacji doczeka się siedem zielonogórskich szkół.
