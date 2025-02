PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonują prace budowlane na odcinku Lubsko – Bieniów. Inwestycja za ok. 46 mln zł. z rządowego programu Kolej Plus, zwiększy dostęp do kolei w województwie lubuskim. Dzięki pracom pociągi, po blisko 30 latach, ponownie wrócą na linię nr 275 i dojadą m.in. do Lubska i Jasienia.

– Obecnie wykonawca kończy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonuje pierwsze prace – mówi Radosław Śledziński z Zespołu Prasowego PKP PLK.

Podróżni skorzystają z efektów prac na linii Bieniów – Lubsko w 2028 roku.