Przez rok pasażerowie pociągów PKP Intercity zostawili w nich blisko 25,7 tys. przedmiotów m.in. ubrań czy plecaków – przekazał przewoźnik. Pozostawione w pociągach rzeczy ewidencjonowane są w elektronicznym rejestrze, w którym można znaleźć zgubę. Na ich odbiór są trzy dni.

Przewoźnik przypomniał, że w 2024 roku z usług PKP Intercity skorzystało 78,5 mln pasażerów; wraz ze zwiększającą się frekwencją rośnie liczba pozostawianych przedmiotów w pociągach.

– Od 1 lutego 2024 r. do końca stycznia tego roku, pasażerowie pozostawili 25 675 rzeczy, to o ponad 12,5 tysiąca więcej rzeczy niż w 2023 roku

– poinformowano w komunikacie.

Przewoźnik przekazał, że najczęściej pozostawiane przez pasażerów przedmioty to ubrania, w tym m.in. czapki i rękawiczki, a także walizki i plecaki, sprzęt elektroniczny oraz reklamówki i torby. W pociągach znajdowane są jednak rzadziej spotykane przedmioty – m.in. gitara, skrzypce, mandolina, flet, ukulele, ekspres do kawy, wózek dziecięcy oraz sejf wraz z zawartością.

PKP Intercity przypomniały, że pozostawione w pociągach rzeczy przekazywane są do Biura Rzeczy Znalezionych i wprowadzane do elektronicznego rejestru rzeczy znalezionych na stronie internetowej przewoźnika. Ten umożliwia wyszukanie zagubionej rzeczy, według daty, numeru pociągu jego relacji, stacji znalezienia (na podstawie zgłoszenia znalazcy) oraz rodzaju rzeczy. Na odbiór zgubionego przedmiotu są 3 dni od daty zdeponowania go w wyznaczonym punkcie. Rzeczy, po które nikt się nie zgłosił są przekazywane do właściwego Starostwa Powiatowego.

Sprawdź czy Twoja zguba została odnaleziona oraz gdzie i kiedy możesz ją odebrać >>www.intercity.pl<<.