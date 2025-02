Stany Zjednoczone grają dziś na osłabienie, dzielenie Europy – oceniła kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Tymczasem Europa ma szansę być silna – dodała.

– Stany Zjednoczone dzisiaj, pod wodzą prezydenta Donalda Trumpa, grają na osłabienie Europy, na wyrugowanie jej z rozmów pokojowych, na dzielenie Europy. Administracja działa tak naprawdę na to, żeby Europa była podzielona, żeby Europa nie miała swojej podmiotowości, żeby Europa była zmarginalizowana. Tymczasem Europa ma szansę być silna – powiedziała w niedzielę w Elblągu Magdalena Biejat, odnosząc się do dobiegającej końca Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. – Los Europy zależy od nas

– dodała.

Jak mówiła, „Europa ma szansę zadbać o swoją podmiotowość i ma szansę nie zgodzić się na absurdalną sytuację, w której Donald Trump ustali sobie plan wykorzystania metali ziem rzadkich w Ukrainie, ale będzie oczekiwać, że to wojska Unii Europejskiej będą dbały o bezpieczeństwo tego planu”.

W opinii kandydatki na prezydenta ani Polska, ani Europa nie powinny zgodzić się na to, by decyzje dotyczące wojny w Ukrainie zapadały bez udziału tych krajów, a jedynie pomiędzy Trumpem i Putinem. Przyznała, że rozmowy między Putinem a Trumpem przypominają jej Jałtę.

– Nie możemy się zgodzić na to, żeby Europa nie miała nic do powiedzenia w tej kwestii. I tutaj zgodzę się z premierem Donaldem Tuskiem: Europa musi przygotować i wypracować własny plan pokojowy dla Ukrainy

– powiedziała Biejat. Dodała, że opowiada się za Ukrainą zarówno w Unii Europejskiej, jak i NATO.

– Możemy wypracować ten pokój wspólnie, możemy doprowadzić do zakończenia wojny, ale w taki sposób, żeby był to pokój stabilny i trwały, a nie taki, który pozwoli Putinowi się zregenerować i przystąpić znowu do ataku