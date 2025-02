Kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat ogłosiła w niedzielę (2 lutego) swoje hasło wyborcze. „Łączy nas więcej”, bo wierzę, że zamiast dzielić lepiej jest budować porozumienie – powiedziała.

Zdaniem Biejat, przy wszystkich różnicach, jakie dzielą mieszkańców Polski i Europy, zawsze warto jest szukać rzeczy wspólnych.

– oceniła.

Kandydatka Nowej Lewicy zauważyła, że państwa członkowskie Unii Europejskiej również potrafią ze sobą współpracować w obliczu kryzysu.

– Pokazaliśmy, jak wiele nas łączy w czasie epidemii koronawirusa, gdy zaciągnęliśmy wspólny dług, by radzić sobie ze skutkami pandemii

– wskazała.

Ponadto Biejat skrytykowała działania prezydenta USA Donalda Trumpa, którego oficjalne zaprzysiężenie odbyło się 20 stycznia.

– oceniła.

Jednocześnie stwierdziła, że z niepokojem obserwuje swoich kontrkandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich, którzy „chcą się upodabniać do Trumpa”.

– Ja będę w tej sprawie iść pod prąd, administracja Trumpa to ucieleśnienie tego, z czym walczę

– zadeklarowała.

– Poddańcze hołdy wobec Trumpa nie działają, niech polscy politycy w końcu to zrozumieją – powiedziała, dodając, że Trumpowi „trzeba umieć się postawić”. – Ja nie boję się tego zrobić i nie boję się też, że to zamknie nam możliwość rozmowy, bo z Donaldem Trumpem łączy mnie świadomość, że polityka to twarda gra

– zapewniła kandydatka Nowej Lewicy.