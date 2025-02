Lubuscy strażacy oraz ich koledzy – ochotnicy mogą w tym roku liczyć na nowy sprzęt i szkolenia. Komendanci Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie wybrali się na zakupy. To inwestycje w sprzęt, modernizacja i budowa nowych komend lub jednostek ratowniczo-gaśniczych, ale także kursy doszkalające.

Są także nowinki sprzętowe. Do Zielonej Góry w lutym trafiła ponad 40-metrowa drabina. To najdroższa inwestycja w ostatnim czasie, jej zakup kosztował ponad 4 miliony złotych. Docelowo w Lubuskiem będzie ich siedem, obecnie z takiego specjalistycznego sprzętu korzysta pięć jednostek w regionie.

Wkrótce do Lubuskiego trafi pierwszy w historii robot do gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych. Będzie wykorzystywany w sytuacji, gdy wejście do środka roty strażaków będzie zbyt niebezpieczne.

Do województwa lubuskiego najprawdopodobniej w tym roku trafi 10 nowych pojazdów, w tym 4 nowe samochody gaśnicze i 6 pojazdów specjalnych. – Chcemy także inwestować w kadrę, stąd szkolenia i nowe trenażery – mówi zastępca komendanta wojewódzkiego straży pożarnej Jarosław Korzeniewski, który odpowiada w straży za pion logistyczny.

Od lat doposażani są także strażacy – ochotnicy. W Lubuskiem obecnie mamy około tysiąca strażaków zawodowych. W szeregach OSP jest około 10 tysięcy ochotników, ale w pełni przeszkolonych jest ponad 6 tysięcy osób.

– Dbamy o to, by także ochotnicy mieli profesjonalny sprzęt do wyjazdu na akcje – dodaje Korzeniewski.

W 2024 roku jak i w obecnym są prowadzane także inwestycje w strażacką infrastrukturę. W Lubuskiem od 2021 roku na ten cel wydano 38 mln zł. Chodzi m.in o komendę wojewódzką w Gorzowie oraz żarską komendę. Ale to nie koniec.

W planach jest budowa nowej siedziby komendy powiatowej w Słubiach. Trwa poszukiwanie terenów pod inwestycję. Strażacy chcą także wybudować jednostkę ratowniczo-gaśniczą w Sulechowie, będzie to tzw. „satelita” komendy miejskiej w Zielonej Górze.