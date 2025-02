Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała w Brukseli, że Europa będzie wspierać Ukrainę, jeśli Kijów nie zgodzi się na warunki pokoju wynegocjowanego przez Rosję i USA.

Kallas w ten sposób odniosła się do zapowiedzi Pete’a Hegsetha, szefa Pentagonu, który dzień wcześniej podczas spotkania w kwaterze głównej NATO w Brukseli stwierdził, że odzyskanie przez Ukrainę ziem zajętych przez Rosję jest nierealne, tak samo jak dołączenie Ukrainy do NATO. Sekretarz obrony narodowej USA potwierdził też, że jego kraj zgodnie z wytycznymi nowo zaprzysiężonego prezydenta Donalda Trumpa będzie dążył do jak najszybszego zakończenia wojny w Ukrainie (bez względu na utratę przez nią terytoriów).

Szefowa unijnej dyplomacji przekonuje, że nie powinno się wykluczać żadnych opcji przed rozpoczęciem negocjacji.

W innym wypadku to granie do bramki Rosji. To jest to, czego chce Rosja

– powiedziała Kallas.

We shouldn't take anything off the table before the negotiations have even started.

It is clear that any deal behind our backs will not work.

You need the Europeans, you need the Ukrainians.

Extract from my doorstep ahead of @nato Defence Ministers meeting ↓ pic.twitter.com/udw0OiogPD

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 13, 2025