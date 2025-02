Ministerstwo Obrony Ukrainy ogłosiło program „Kontrakt 18-24”, oferując osobom w tym wieku możliwość podpisania rocznego kontraktu na dobrowolną służbę wojskową. Wcześniej administracja USA wzywała władze w Kijowie do obniżenia wieku mobilizacji z obecnych 25 do 18 lat.

Ochotnicy, którzy zdecydują się na kontrakt, otrzymają roczne wynagrodzenie w wysokości 1 mln hrywien (ponad 98 tys. zł, z czego 200 tys. hrywien dostaną od razu po podpisaniu dokumentów.

– zapewnił ukraiński resort.

„Kontrakt 18-24” nie jest przymusem, mobilizacją czy obowiązkiem. To szansa dla ludzi na dokonanie świadomego wyboru, zdobycie doświadczenia bojowego i stabilności finansowej w ciągu zaledwie jednego roku. Do ochotnika należy decyzja, czy kontynuować służbę, czy powrócić do życia cywilnego, mając wyjątkowe perspektywy