Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja nie będzie rozmawiać o „wymianie swojego terytorium”. Rzecznik Kremla podczas spotkania z dziennikarzami powiedział też, że oddziały ukraińskie w obwodzie kurskim zostaną zniszczone lub wypędzone.

W środę Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość wymiany terytoriów, polegającą na zwrocie przez Ukrainę części obwodu kurskiego w zamian za ukraińskie terytoria kontrolowane obecnie przez armię rosyjską.

„To niemożliwe” – odpowiedział jeszcze tego samego dnia Kreml ustami Pieskowa.

Agencja Reutera podaje, że Kreml wyklucza w tej sprawie jakiekolwiek negocjacje.

Oddziały ukraińskie zostaną stamtąd wypędzone. Wszyscy, których nie zniszczymy, wygnamy z tych terenów

– powiedział Pieskow.

Nieoczekiwanie dla Moskwy wojska ukraińskie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 r. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.

Rosja prowadzi inwazję na Ukrainę od blisko trzech lat, obecnie kontrolując ok. 20 proc. ukraińskiego terytorium.