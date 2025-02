Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski powiedział w sobotę, że opowieści o zamachu stanu w Polsce, to „paranoidalne wizje politruka z pseudo-Trybunału Konstytucyjnego”. Ocenił, że jest to narracja idealna dla wrogów Polski.

Trzaskowski został zapytany o „zamach stanu” w Polsce podczas briefingu prasowego w Osiu (woj. kujawsko-pomorskie).

To jest coś nieprawdopodobnego, żeby politruk, który w tej chwili jest w pseudo-Trybunale Konstytucyjnym budował tego typu paranoidalne wizje i na serio później dzielił się z nimi ze społeczeństwem, a do tego wchodzą w tego typu narrację politycy PiS

– odpowiedział Trzaskowski.

W ocenie kandydata KO na prezydenta, taka narracja jest wykorzystywana przez wrogów Polski.

Rosjanie zacierają ręce. W ich telewizjach jest to powtarzane cały czas, że niby w Polsce miał miejsce zamach stanu. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest po prostu postępowanie całkowicie nieodpowiedzialne. Wszyscy byśmy chcieli to obrócić w dowcip, bo to się samo nasuwa. W tak trudnym czasie, kiedy bezpieczeństwo Polski jest zagrożone, kiedy nasi wrogowie cieszą się, gdy mogą wykorzystywać tego typu argumenty, puszczając w świat dezinformację, te argumenty są powtarzane przez ludzi pełniących odpowiedzialne funkcje