„Wiernymi żołnierzami” Zbigniewa Ziobry nazwał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego w reakcji na śledztwo w sprawie „zamachu stanu”. Jak powiedział, dostał od Ostrowskiego jednolinijkowe pismo. Zapowiedział, że zapozna się z zawiadomieniem.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Święczkowski oświadczył w środę (5 lutego), że prokurator Ostrowski po jego zawiadomieniu wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia dokonania zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, szefa Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórych sędziów i prokuratorów.

Przestępstwo, jak powiedział, polega na tym, że od 13 grudnia ub.r. osoby te działają „w zorganizowanej grupie przestępczej, i w krótkich odstępach czasu (…) mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN”. Ostrowski piastuje funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego od listopada 2023 r.; powołał go na to stanowisko ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

– skomentował te doniesienia w czwartek minister Bodnar.

– powiedział.

Bodnar zapowiedział, że zapozna się z zawiadomieniem.

– Jeśli składane jest tak poważne zawiadomienie, to po pierwsze, nie powinienem się o tym dowiadywać z mediów, po drugie, powinno mi to być przedstawione, a na razie jedyne, co dostałem, to bardzo skromne jednolinijkowe pismo od pana Ostrowskiego