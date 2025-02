W Iłowej w trakcie prac ziemnych przy ulicy Piaskowej wykopano butelki z substancją nieznanego pochodzenia. Na miejsce ściągnięto specjalistyczną grupę ratownictwa chemczno-ekologicznego z Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Prawdopodobnie substancja w szklanych naczyniach to biały fosfor.

Teren został zabezpieczony, służby nie pozwalają na podejście osobom postronnym. – Późniejsze oględziny spowodowały, że wezwani zostali także chemicy. Na wierzchu wykopu znajdowały się trzy butelki, ale nie ma pewności czy nie jest ich więcej pod ziemią – mówi zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu aspirant Tomasz Roszkowski:

– Co to jest za substancja wykażą dalsze badania, jednak wszystko wskazuje, że jest to biały fosfor – zaznacza kapitan Adam Domański z grupy zielonogórskich specjalistów chemicznych:

– Pobliski teren jest zabezpieczony przez funkcjonariuszy. Zwracamy uwagę szczególnie na dzieci, które lubią się bawić w tej okolicy – zaznacza aspirant sztabowy Andrzej Stróżyk z komendy Komisariatu Policji w Iłowej:

Dodajmy, że iłowscy policjanci prawdopodobnie będą zabezpieczać teren przez cały weekend do czasu przyjazdu wojska.