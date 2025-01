Gmina Iłowa usuwa z mapy miasta drogi gruntowe. W ich miejsce powstają nowe utwardzone nawierzchnie. Wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje aż 11 takich dróg. Prace realizowane są przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

Koszt robót to niemal 4 miliny złotych. – Każda kolejna taka ulica to inwestycja w bezpieczeństwo i poprawę warunków dojazdu mieszkańców do posesji . Cieszy nas to, że kontynuujemy ten plan – mówi burmistrz Iłowej Paweł Lichtański:

– Otrzymane środki w znacznym stopniu odciążą budżet gminy – zaznacza Paweł Lichtański:

Dodajmy, że zadanie dotyczy także części ulicy Traugutta.