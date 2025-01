Grasz, wielkie dzięki i szacun. Nie grasz, nie przeszkadzaj – zaapelował w poniedziałek w mediach społecznościowych prezes fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak.

Owsiak w poniedziałek (6 stycznia) opublikował na Facebooku oświadczenie zatytułowane „Grasz, wielkie dzięki i szacun! Nie grasz, nie przeszkadzaj!”. Stwierdził w nim, że Fundacja spotkała się „z nieprawdopodobnym festiwalem kłamstw i obrażania nie tylko (…) Fundacji, ale wszystkich, którzy pomagali przy powodzi”.

– My pomagamy nadal. Wydawałoby się, że nasze udokumentowane rozliczenie (zgodnie z ustawą wysłane jeszcze w zeszłym roku do MSWiA i do znalezienia na stronie zbiorki.gov.pl) wystarczy, ale jeżeli kłamstwo rozkręca się na całego, to reagujemy i dziękujemy wszystkim, którzy na tę bezczelność również reagują