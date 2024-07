Od 1 września 2024 r. w szkołach będzie prowadzona nauka pierwszej pomocy na wszystkich etapach edukacji. Nauczyciele przeszkoleni przez instruktorów WOŚP przekażą pozyskaną wiedzę swoim uczniom – poinformowała we wtorek (2 lipca) ministra edukacji Barbara Nowacka.

We wtorek (2 lipca) na konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej ministra Barbara Nowacka, wiceministra Katarzyna Lubnauer i prezes Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak mówili o współpracy MEN i WOŚP w zakresie nauczania pierwszej pomocy.

Nowacka poinformowała, że do podstawy programowej obowiązującej w szkołach od nowego roku szkolnego wpisana została nauka pierwszej pomocy w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach starszych.

– Każdy i każda z nas może pomóc i może uratować życie, tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. Dzięki współpracy z WOŚP tę wiedzę posiądzie coraz więcej nauczycielek i nauczycieli i, co więcej, przekażą to młodym osobom

– powiedziała Nowacka.

Podkreśliła, że MEN razem WOŚP „zainaugurowało mocną współpracę”.

– Bardzo się cieszę, że będzie widać te namacalne efekty współpracy z organizacjami pozarządowymi, że będzie widać namacalne dobro, które Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od wielu lat wnosi do Polski i teraz będzie to jeszcze mocnej widać w szkołach

– powiedziała.

– Zachęcamy nauczycieli do dołączenia do działającego już od 18 lat programu WOŚP (dotyczącego nauki pierwszej pomocy – PAP) i wprowadzenia pierwszej pomocy jako stałego elementu edukacji” – powiedziała. Poinformowała, że w marcu MEN wysłało prośbę przez kuratoria, aby nauczyciele zgłaszali się do programu. „Wiemy, że jest ogromny odzew

– powiedziała.

Wiceministra Lubnauer poinformowała, że oprócz szkoleń prowadzonych przez instruktorów WOŚP nauczyciele otrzymają też pomoc dzięki współpracy fundacji z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

– Współpraca między WOŚP i ORE pozwoli na to, by na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, czyli dostępnej każdemu nauczycielowi, znalazły się wspólne materiały ORE i WOŚP dotyczące szkolenia nauczycieli w pierwszej pomocy

– powiedziała.

– Cieszymy się, że po 18 latach (…) nauka pierwszej pomocy będzie przedmiotem obligatoryjnym

– powiedział Jerzy Owsiak.

Zapewnił, że od 1 września WOŚP będzie prowadziła we wszystkich szkołach naukę pierwszej pomocy dla nauczycieli.

W zmienionej podstawie programowej, która będzie obowiązywać od 1 września 2024 r., w wymaganiach z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej dodany został wymóg znajomości podstawowych zasad udzielenia pierwszej pomocy. W kolejnych klasach, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy będą odbywać się również podczas zajęć z wychowawcą: w szkołach podstawowych (w klasach IV– VII) i ponadpodstawowych (w klasach: II–IV liceum ogólnokształcącego, II–V technikum oraz II i III branżowej szkoły I stopnia). Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkół ponadpodstawowych uczą się pierwszej pomocy na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Nowacka przypomniała, że trwają prace nad wprowadzeniem od 1 września 2025 r. do szkół nowego przedmiotu edukacja zdrowotna.

– I tam komponent dotyczący pierwszej pomocy również musi się znaleźć

– dodała.

Fundację WOŚP od 2006 r. prowadzi program edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować. Przeznaczony on jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Szkoły przystępują do programu dobrowolnie. Fundacja przekazuje im bezpłatnie fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i materiały dydaktyczne i realizuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć z dziećmi. Jak podała fundacja, w latach 2006-2023 programem zostało objętych ponad 30,9 tys. nauczycieli, a blisko 3 miliony dzieci nauczyło się podstaw pierwszej pomocy.