Gmina Lubsko remontuje kolejną świetlicę wiejską. Tym razem prace obejmują budynek w Górzynie. Zadanie wykonywane jest ze środków własnych samorządu.

To jedno z większych sołectw, a obiekt był w opłakanym stanie. – Zakres prac jest bardzo szeroki. Zależy nam na tym, aby była to nowoczesna i funkcjonalna świetlica. Jest tu wielu mieszkańców, a rada sołecka działa prężnie. Na pewno jest to obiekt potrzebny – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Wypiękniały już świetlice chociażby w Tucholi Żarskiej czy Chociczu. Konsekwentnie realizujemy nasz plan – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że prace mają potrwać do końca przyszłego roku.