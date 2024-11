Rewitalizacja terenów nadodrzańskich w okolicach ruin zamku „Carolath” to jeden z pomysłów na rozwój turystyki w gminie Siedlisko. Powstanie tam promenada z infrastrukturą parkową, która zostanie połączona ze ścieżką rowerową. – Będzie to miejsce do rekreacji mieszkańców i turystów – mówi Daniel Kołtun, wójt Siedliska.

Szacowany koszt inwestycji to 4,5 miliona złotych.