W wyniku prac wizytatora prowadzonych w ośrodku ujawniliśmy jeszcze jeden przypadek naruszenia nietykalności nieletniego, użycia wobec niego przemocy przez innego wychowawcę – powiedziała wiceministra Maria Ejchart. Chodzi o ośrodek w Jerzmanicach-Zdroju, gdzie wcześniej wychowawca pobił 13-letniego chłopca.

Podczas konferencji prasowej w czwartek Ejchart zaznaczyła, że o ustaleniach wizytatora została zawiadomiona prokuratura, a wychowawcę odsunięto od pracy w placówce i zawieszono w czynnościach. Dodała, że został już zatrzymany przez prokuraturę i trwają czynności z jego udziałem.

W ubiegłym tygodniu w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju (Dolnośląskie) jeden z wychowanków podjął próbę samobójczą po tym, jak został pobity przez wychowawcę. 13-latek walczy o życie w szpitalu, jest w śpiączce farmakologicznej. Podejrzany wychowawca – 60-letni Jacek T. został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

Reagując na te wydarzenia Ministerstwo Sprawiedliwości powołało sztab kryzysowy, raporty z prowadzonych w tej sprawie działań resort przekazuje prokuraturze. Od piątku w ośrodku pracę z wychowankami rozpocznie zespół psychologów.

– Drugi ujawniony przypadek użycia przemocy to sytuacja z ubiegłego tygodnia, dotyczy innego chłopca, a zatrzymany to doświadczony wychowawca

– przekazała wiceministra.

MS zamierza zaprosić do współpracy rzeczniczkę praw dziecka.

– Po to, aby spojrzeć dalej, systemowo, chcemy zaprosić panią rzeczniczkę do rozmowy, co dalej możemy zrobić z wnioskami z tego zdarzenia