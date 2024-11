W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju (Dolnośląskie) w ubiegłym tygodniu doszło do próby samobójczej jednego z wychowanków. Wcześniej został pobity przez wychowawcę. 13,5-latek walczy o życie w szpitalu. Sprawą zajęła się Prokuratura – poinformowała we wtorek (26 listopada) wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Ejchart.

W związku z próbą samobójczą w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju we wtorek (26 listopada) na miejsce udała się wiceszefowa MS Maria Ejchart, która objęła bezpośredni nadzór nad sprawą.

W czasie briefingu prasowego powiedziała, że „do próby samobójczej jednego z wychowanków doszło w ubiegłym tygodniu”.

– powiedziała Ejchart.

Poinformowała, że 13,5-letni chłopiec walczy o życie w szpitalu.

– stwierdziła wiceszefowa MS.

Przekazała, że wychowawca został zawieszony i ma postawione już zarzuty.

– powiedziała Ejchart.

Jak zaznaczyła, „w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo i spokój chłopców, którzy tu przebywają”. Powiedziała, że z innej placówki został przesłany „zespół psychologów, który cały czas pracują z chłopcami na miejscu”.

Zapewniła, że „wszystkie informacje, które udało nam się ustalić w toku prac wizytatora, który od samego początku jest na miejscu przekazywane są na bieżąco prokuraturze”.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Lilianna Łukasiewicz przekazała, że podejrzany Jacek T. usłyszał zarzut znęcania się nad małoletnim, który pozostawał z wychowawcą w stosunku zależności. Wyjaśniła, że podejrzany swoim czynem doprowadził osobę małoletnią do usiłowania samobójstwa.

– Grozi za to surowa kara od dwóch do 15 lat więzienia, ponieważ sprawa dotyczy małoletniego

– dodała.

– Znęcanie polegało między innymi na biciu po głowie, na kopaniu i szarpaniu. Miało to miejsce kilkukrotnie w ciągu tego dnia. Prokurator zakwalifikował to jako znęcanie, które doprowadziło małoletniego do targnięcia się na własne życie

– powiedziała prokurator.

Dodała, że podejrzany składał wyjaśnienia, ale nie przyznał się do popełnienia czynu.

Prokurator rejonowa w Złotoryi Anna Chomiczewska dodała, że jednym z dowodów w sprawie jest zapis monitoringu, na którym zarejestrowane są zachowania podejrzanego wobec wychowanka. 60-letni Jacek T. był wieloletnim pracownikiem i wychowawcą w placówce.

– dodała prokurator.

Wiceszefowa MS Maria Ejchart podkreśliła, że „w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo i spokój chłopców, którzy tu przebywają, którzy niejako byli świadkami tego”.

– powiedziała Ejchart.

Dodała, że dla resortu absolutnie priorytetowa sprawa to bezpieczeństwo tej jednostki, dlatego zapewniliśmy od razu wsparcie psychologiczne.

– Z innej naszej placówki przysłaliśmy zespół psychologów, którzy pracują tutaj z chłopcami cały czas. To są bardzo trudne rozmowy wszyscy muszą to przepracować, my musimy to wsparcie zapewnić. To jest dla nas absolutnym priorytetem