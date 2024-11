Na dwa miesiące sąd tymczasowo aresztował wychowawcę podejrzanego o pobicie i znęcanie się nad wychowankiem w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju (Dolnośląskie). 13,5-letni chłopiec próbował po tym popełnić samobójstwo, leży w szpitalu w śpiączce farmakologicznej.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Lilianna Łukasiewicz przekazała w środę, że podejrzany Jacek T. został przez Sąd Rejonowy w Złotoryi tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

Wcześniej usłyszał zarzut znęcania się nad małoletnim. Wyjaśniła, że podejrzany swoim czynem doprowadził nastolatka do próby samobójczej.

– Grozi za to kara od dwóch do 15 lat więzienia, ponieważ sprawa dotyczy małoletniego

– dodała.

– Znęcanie polegało między innymi na biciu po głowie, na kopaniu i szarpaniu. Miało to miejsce kilkukrotnie w ciągu tego dnia. Prokurator zakwalifikował to jako znęcanie, które doprowadziło małoletniego do targnięcia się na własne życie

– powiedziała prokurator.

W związku z próbą samobójczą w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju we wtorek na miejsce udała się wiceszefowa Ministerstwa Sprawiedliwości Maria Ejchart, która objęła bezpośredni nadzór nad sprawą.

Poinformowała w trakcie briefingu, że 13,5-letni chłopiec walczy o życie w szpitalu.

– stwierdziła wiceszefowa MS.

Przekazała, że wychowawca został zawieszony i ma postawione już zarzuty.

– powiedziała Ejchart.

Jak zaznaczyła, „w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo i spokój chłopców, którzy tu przebywają”. Powiedziała, że z innej placówki został przesłany „zespół psychologów, który cały czas pracują z chłopcami na miejscu”.

Prokurator rejonowa w Złotoryi Anna Chomiczewska we wtorek podczas brifingu prasowego przekazała, że podejrzany składał wyjaśnienia, ale nie przyznał się do popełnienia czynu.

Dodała, że jednym z dowodów w sprawie jest zapis monitoringu, na którym zarejestrowane są zachowania podejrzanego wobec wychowanka. 60-letni Jacek T. był wieloletnim pracownikiem i wychowawcą w placówce.

W środę (27 listopada) w komunikacie prokuratury napisano, że podejrzany „w czasie czterech odrębnych zdarzeń uderzył chłopca otwartą ręką i pięścią oraz kopał po głowie i klatce piersiowej, szarpał za ubranie i ciągnął po podłodze, a nadto poniżył nakazując siedzieć na podłodze ogólnodostępnego korytarza, skutkiem czego pokrzywdzony targnął się na własne życie poprzez próbę powieszenia w pomieszczeniu z prysznicem”.

– Do 13-latka odnalezionego po pięciu minutach wezwano pogotowie. Obecnie przebywa on w szpitalu, pozostając w śpiączce farmakologicznej. Na dziś nie można stwierdzić, jakiego rozstroju zdrowia doznał pokrzywdzony na skutek próby samobójczej

– napisano w komunikacie.

Małoletni jest wychowankiem tego ośrodka od kwietnia 2024 r. W placówce tej został umieszony decyzją Sądu Rodzinnego w Świebodzinie. Matka chłopca nie żyje, a ojciec odbywa karę pozbawienia wolności.

– wyjaśnili prokuratorzy.

Wiceszefowa MS Maria Ejchart we wtorek podkreśliła, że „w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo i spokój chłopców, którzy tu przebywają, którzy niejako byli świadkami tego”.

– powiedziała na briefingu Ejchart.

Dodała, że dla resortu absolutnie priorytetowa sprawa to bezpieczeństwo tej jednostki, dlatego zapewniliśmy od razu wsparcie psychologiczne.

– Z innej naszej placówki przysłaliśmy zespół psychologów, którzy pracują tutaj z chłopcami cały czas. To są bardzo trudne rozmowy wszyscy muszą to przepracować, my musimy to wsparcie zapewnić. To jest dla nas absolutnym priorytetem