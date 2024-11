Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje znaczące zaostrzenie przepisów dotyczących frekwencji uczniów w szkołach. Aktualnie uczeń musi być obecny na co najmniej połowie zajęć by zrealizować obowiązek szkolny i otrzymać promocję do następnej klasy. Ministerstwo rozważa podwyższenie tego progu do 70 procent. Rodzice nie będą mogli zwalniać uczniów by ten czas wykorzystać na wakacje zagraniczne.

Ostrzejsze zasady szkolne już obowiązują m.in w Wielkiej Brytanii lub Holandii. Tutaj szkoła może nałożyć kary finansowe.

Pyta Karolina Kamińska

