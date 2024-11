Organizatorzy 90. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” ogłosili listę zawodników nominowanych do tytułu najlepszego sportowca Polski w 2024 roku. Laureaci będą ogłoszeni 4 stycznia podczas Gali Mistrzów Sportu.

Wśród nominowanych znaleźli się wszyscy polscy medaliści olimpijscy z Paryża. W tej grupie jest Jakub Kochanowski, który z drużyną satkarzy w Paryżu sięgnał po wicemistrzowski tytuł, a także został wybrany do Drużyny Marzeń turnieju olimpijskiego. Wcześniej wywalczył brązowy krążek w Lidze Narodów, a jako zawodnik Asseco Resovii wygrał Puchar CEV. Wyróżniony został również jego reprezentacyjny kolega Wilfredo Leon, a z kobiecej drużyny Joanna Wołosz.

Jedną z faworytek jest jedyna złota medalistka z Paryża Aleksandra Mirosław, która była najlepsza we wspinaczce sportowej.

– Medal zdobyłam jako człowiek, a nie maszyna. Jest on wypadkową lat treningu i ludzi, których spotkałam na swoje drodze. Sportowiec na tym poziomie wyników nie osiąga sam

– powiedziała Mirosław na antenie Polsatu.

Jak dodała, w planach ma pobicie własnego rekordu świata. Przyznała jednak, że nigdy nie nastawia się na jego poprawienie. Jest on tylko pochodną dobrego przygotowania.

Tenisistka Iga Świątek ma nadzieję na trzeci z rzędu sukces w plebiscycie. Za nią przemawia brązowy medal olimpijski i wygranie turnieju French Open.

Gry zespołowe oprócz siatkarzy reprezentuje dwójka przedstawicili piłki nożnej – Robert Lewandowski i Ewa Pajor – oraz jedyny Polak w koszykarskiej lidze NBA Jeremy Sochan.

Tym razem zabrakło skoczków narciarskich. Pod ich nieobecność sporty zimowe reprezentuje czwórka w short tracku. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier zdobyli drugi w histori medal mistrzostw świata dla biało-czerwonych barw. Listę zamyka panczenista Damian Żurek, który sięgnął po pierwszy krążek MŚ dla Polski w tej dyscyplinie, ale w konkurencji indywidualnej.

Wśród nominowanych znalazł się też m.in. pięciokrotny mistrz świata na żużlu, zwycięzca 26 zawodów Grand Prix Bartosz Zmarzlik.

Kibice na swoich faworytów kibice mogą głosować od piątku za pośrednictwem tradycjnych kuponów, które będą publikowane w „Przeglądzie Sportowym” i wybranych wydaniach gazety „Fakt” i „Fakt TV” do 27 grudnia. Za pośrednictwem internetu wskazania sportowców będą możliwe na stronach przegladsportowy.onet.pl oraz polsatsport.pl. To głosowanie kończy się 3 stycznia do g. 12.00.

Głosy będzie można również oddawać drogą SMS-ową na nr 7370 (do 3 stycznia do g. 16.00).

Najlepsza „10” i triumfator 90. edycji „Przeglądu Sportowego” i Telewizji Polsat zostaną ogłoszeni następnego dnia podczas Gali Mistrzów Sportu. SMS-ami będzie można również głosować podczas tego wydarzenia.

Plebiscyt, którego inicjatorem był redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego” Kazimierz Wierzyński, datuje się od 1926 roku. Wśród zwycięzców w poszczególnych latach znaleźli się legendarni polscy zawodnicy, kreujący historię światowego sportu, jak i współczesni herosi sportowych aren.

Poprzednią edycję wygrała Świątek przed Zmarzlikiem i siatkarzem Aleksandrem Śliwką. Trenerem Roku został Nikola Grbic, a Drużyną Roku prowadzona przez niego reprezentacja Polski siatkarzy.

Nominowani w 90. Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2024 roku (w porządku alfabetycznym):

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo)

2. Natalia Bukowiecka (lekkoatletyka)

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk (szermierka)

4. Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa)

5. Jakub Kochanowski (siatkówka)

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier (short track)

7. Wilfredo Leon (siatkówka)

8. Robert Lewandowski (piłka nożna)

9. Ksawery Masiuk (pływanie)

10. Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)

11. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)

12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

13. Ewa Pajor (piłka nożna)

14. Daria Pikulik (kolarstwo)

15. Jeremy Sochan (koszykówka)

16. Ewa Swoboda (lekkoatletyka)

17. Julia Szeremeta (boks)

18. Angelika Szymańska (judo)

19. Iga Świątek (tenis)

20. Katarzyna Wasick (pływanie)

21. Joanna Wołosz (siatkówka)

22. Jan Zieliński (tenis)

23. Bartosz Zmarzlik (żużel)

24. Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)

25. Damian Żurek (łyżwiarstwo szybkie)