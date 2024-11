W resorcie pracy przygotowywana jest ustawa, która definicję mobbingu będzie precyzować, dzięki której ta definicja będzie bardziej jasna – poinformowała w sobotę (9 listopada) na współKongresie Kultury ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ustawa ma być gotowa w ciągu miesiąca.

– Problem dyskryminacji, nadużyć i mobbingu właśnie, jest problemem oczywiście międzysektorowym i międzybranżowym, ale szczególnie palącym, jeżeli chodzi o sferę kultury. Mogłabym pokusić się chyba nawet o stwierdzenie, że funkcjonuje w sektorze kultury, niestety jeszcze funcjonuje, coś takiego jak kultura mobbingu, tzw. tłumaczenie zachowań mobberów – specyfiką, pasją, charyzmą, stylem pracy, autorskimi metodami

– powiedziała ministra pracy.

Podkreśliła, że „przemoc, krzywda, nadużycia i mobbing nigdy nie mogą być (tłumaczone – PAP) pasją, ani (stać się – PAP) mobberską metodą”.

– Mobberzy powinni być surowo karani, a ich ofiary, osoby, które mobbingu, przemocy doświadczają, muszą być otoczone ochroną i opieką

– zaznaczyła.

Zwróciła uwagę, że „definicja mobbingu nie była doprecyzowywana, zmieniana od 21 lat”.

Poinformowała, że w jej resorcie przygotowywana i doszlifowywana jest ustawa, która „definicję mobbingu będzie precyzować, dzięki której ta definicja będzie bardziej jasna, bardziej precyzyjna, nie będzie pozwalała zamiatać pod dywan aktów, które w ogóle nie powinny być tolerowane i nie powinny mieć miejsca”.

Pomoc ofiarom mobbingu. Będzie nowa ustawa

Zapowiedziała, że „w najbliższych tygodniach, może miesiącach, ale myślę, że tygodniach ustawa ujrzy światło dzienne, tzn. trafi do państwa, trafi do konsultacji także międzyresortowych”. Jak mówiła, ustawa w ciągu miesiąca powinna zostać przesłana do wykazu prac legislacyjnych rządu.

W sobotę (9 listopada), ostatniego dnia współKongresu Kultury w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbywa się Debata Ministrów. Uczestniczą w niej: Hanna Wróblewska (ministra kultury i dziedzictwa narodowego), Barbara Nowacka (ministra edukacji narodowej), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (ministra rodziny, pracy i polityki społecznej), Andrzej Domański (minister finansów).