Od czwartku (31 października) na drogach w całej Polsce pojawi się więcej policyjnych patroli, które będą miały do dyspozycji m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu oraz pojazdy wyposażone w wideorejestratory – przekazał PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Komenda Główna Policji zwróciła uwagę, że zbliżający się okres Wszystkich Świętych zawsze charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pojazdów i pieszych, szczególnie w obrębie cmentarzy i na głównych trasach dojazdowych.

W tym okresie, szczególnie w dniach od 31 października do 4 listopada policja zamierza skierować na drogi zdecydowanie więcej patroli. Do ich zadań ma należeć głównie zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, jak i drogach prowadzących do cmentarzy.

– W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci będą ręcznie kierować ruchem i tu prośba o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń gdyż na skrzyżowaniu nie ma miejsca i czasu na rozmowę z kierowcami, a to dzięki policjantom ruch może odbywać się możliwie płynnie

– przekazał nadkom. Robert Opas.

Dodał, że policjanci będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości. Do dyspozycji maja mieć m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu oraz pojazdy wyposażone w wideorejestratory.

Policjanci będą zwracać uwagę również na nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych.

– Należy spodziewać się także wzmożonych kontroli stanu trzeźwości i stanu psychofizycznego kierujących pojazdami

– zaznaczył Opas.

Przypomniał, że 31 października i 1 listopada będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12t, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu. 31 października zakaz będzie obowiązywał w godz. 18–22, zaś 1 listopada w godz. 8–22.

Policja zaapelowała, aby przed planowanym wyjazdem na groby zapoznać się z informacjami zawartymi na stronach urzędów miejskich o czasowych zmianach w organizacji ruchu, przewidywanych utrudnieniach, zalecanych objazdach i wyznaczonych parkingach. Przypomniała, że w wielu przypadkach pod bramę cmentarza będzie można się dostać wyłącznie komunikacją publiczną.

Rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński zaapelował, aby przed świątecznymi wyjazdami kierowcy zadbali o stan techniczny pojazdu. Zwrócił uwagę, by przed dalszą trasą sprawdzić ciśnienie w ogumieniu, stan bieżnika, płyny eksploatacyjne i inne elementy, aby uniknąć ewentualnych problemów na trasie.

Krupiński przypomniał ponadto o potrzebie zabezpieczenia luźnych przedmiotów w aucie, co – jak zaznaczył – może znacząco zredukować ryzyko poważnych obrażeń podczas wypadku. Dodał, że niezamocowany przedmiot podczas zderzenia przy prędkości 50 km/h staje się od 30 do 50 razy cięższy.

Podkreślił również, by planować podróż tak, aby unikać wzmożonego ruchu na drogach oraz pamiętać o konieczności dostosowania prędkości do warunków atmosferycznych, co w takim okresie roku jest szczególnie istotne. Zaznaczył, że jadąc w dłuższą podróż powinniśmy robić przerwy co 2-3 godziny, aby zachować koncentrację i sprawność motoryczną, natomiast absolutnie nie powinniśmy wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu.

W ubiegłym roku w okresie Wszystkich Świętych doszło do 258 wypadków drogowych, w których zginęło 19 osób, a 286 zostało rannych. W tym czasie policjanci zatrzymali 858 nietrzeźwych kierowców.

Zmiana organizacji ruchu na lubuskich drogach

Jak podaje policja, w rejonie lubuskich nekropolii zaplanowano zmiany organizacji ruchu. Do dyspozycji pieszych i kierowców będą lubuscy policjanci ruchu drogowego, którzy będą kierować ruchem na skrzyżowaniach i drogach dojazdowym do cmentarzy.

Funkcjonariusze apelują o zwrócenie szczególnej uwagi na oznakowanie oraz sygnały i polecenia kierowane przez mundurowych.

– Zróbmy wszystko, aby te najbliższe, wyjątkowe dni dla osób odwiedzających groby swoich najbliższych przebiegły spokojnie, ale przede wszystkim bezpiecznie

– proszą policjanci.

Więcej informacji na temat organizacji ruchu w Gorzowie Wlkp., Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Świebodzinie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach znajdziecie na stronie >>lubuska.policja.gov.pl<<.