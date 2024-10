Gubin szykuje się do Wszystkich Świętych i Zaduszek.

Jak zawsze w tym czasie w okolicach cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej zmieniona zostanie organizacja ruchu i obowiązywać będą zakazy postoju.

– Warto więc pamiętać o kilku podstawowych zasadach, dzięki którym unikniemy niepotrzebnych nerwów i spokojnie dostaniemy się na groby bliskich – mówi burmistrz Gubina, Zbigniew Bołoczko:

Burmistrz Gubina zachęca, aby wybierając się jutro na cmentarz, korzystać z komunikacji miejskiej, która w tym dniu będzie darmowa:

W Gubinie – w obrębie Cmentarza Komunalnego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Objęte nim zostaną :

• ulica Cmentarna – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kujawską do skrzyżowania z ulicą Łukową

• ulica Pułaskiego – od skrzyżowania z ulicą Kujawską do skrzyżowania z ulicą Zimną

• ulica Kujawska – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Cmentarną do zjazdu do bramy głównej cmentarza.

Droga dojazdowa do bramy głównej cmentarza będzie zamknięta. Główny parking będzie zorganizowany przy Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała w dniach od 31 października do godzin rannych 2 listopada.