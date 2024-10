W okresie Wszystkich Świętych zwiększy się częstotliwość kurowania autobusów MZK, a 1 listopada przejazd liniami dojeżdżającymi do Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. będzie bezpłatny.

Jak poinformował Dariusz Wieczorek z Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., w dniu Wszystkich Świętych bezpłatne przejazdy będą dotyczyły linii: 105, 111, 132 oraz linii specjalnych „C” i „D”.

W sobotę (26 października) uruchomiono linię „C”, kursującą na trasie Krzywoustego – Cmentarz Brama II, która będzie działać do 3 listopada. Z kolei w piątek (1 listopada) zostanie uruchomiona linia specjalna „D” (Bora Komorowskiego – Cmentarz Brama II).

W okresie od 28 do 3 listopada linia 105 na trasie Londyńska – Cmentarz Komunalny – Londyńska będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością. Linia 111 – na trasie: Śląska Pole Golfowe – Fredry – Cmentarz Komunalny – Chwalęcice – Cmentarz Komunalny – Fredry – Śląska Pole Golfowe ze zwiększoną częstotliwością będzie kursowała od 1 do 3 listopada, a linia 132 od 28 do 31 października.

W związku z przewidywanym dużym natężeniem ruchu pojazdów w kierunku Cmentarza Komunalnego, możliwe są zmiany w organizacji ruchu i częstotliwości kursowania linii, wynikające z decyzji policji.

Na linie autobusowe obsługujące cmentarz komunalny skierowane zostaną autobusy niskopodłogowe, przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych.

– Prosimy, żeby osoby niepełnosprawne ruchowo oraz osoby w podeszłym wieku zgłaszały się na przystanku przy ul. Kos. Gdyńskich i na pętli na Cmentarzu do pracowników MZK, którzy pomogą im wejść do autobusów, a osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim umożliwią wjazd

– napisano w komunikacie.

Informacji na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie świątecznym można zasięgnąć całodobowo u dyspozytora MZK – telefony: 1 9285, 95 7 287 833, 95 7 287 834; od poniedziałku do piątku w godzinach 7–14 u rzecznika MZK pod numerem tel. 95 7 287 808 oraz w godzinach 7.30 – 14 pod numerami tel.: 95 7 287 811, 95 7 287 812 sekcji planowania przewozów MZK.