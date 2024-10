We Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny cmentarz Komunalny w Gorzowie Wlkp. będzie otwarty całą dobę – poinformował w piątek (25 października) Dariusz Wieczorek z Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

W związku ze zbliżającym się świętem od poniedziałku (28 października) do 4 listopada będzie obowiązywał zakaz wjazdu na cmentarz. Seniorzy, którzy ukończyli 70 lat mogą skorzystać z bezpłatnego transportu po nekropolii.

Usługa będzie realizowana od 28 do 31 października i 2 listopada w godzinach od 9.00 do 14.30. Ma to ułatwić osobom starszym czy schorowanym dotarcie do najbardziej odległych części cmentarza.

Przystanek początkowy będzie przy bramie głównej w pobliżu portierni. Na trasach będą znaki informujące o lokalizacjach przystanków. Kierowca w melexie ułatwi pasażerom wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

Wieczorek dodał, że w trosce o bezpieczeństwo osób odwiedzających groby swoich bliskich 1 listopada przy bramie głównej będzie dyżurować harcerska grupa ratownictwa medycznego i karetka. Biuro administracji cmentarza 1 listopada będzie czynne w godzinach 9.00-15.00.

W odnajdywaniu grobów na gorzowskim cmentarzu przydatna jest wyszukiwarka >>gorzow.grobonet.com<<.