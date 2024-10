– Jeśli byśmy wydalili ambasadora, oni oczywiście zrobią to samo. Jeszcze do tego nie doszło, ale jeśli akty dywersji będą się powtarzały, nie można tego wykluczyć

Jeśli akty dywersji ze strony Rosji będą się w Polsce powtarzały, nie można wykluczyć wydalenia z Polski rosyjskiego ambasadora – podkreślił we wtorek szef MSZ Radosław Sikorski. Dodał też, że jeżeli Polska wydali rosyjskiego ambasadora, to Rosja podejmie ten sam krok wobec Polski.

Dopytywany, czy Polskę może spotkać retorsja ze strony Rosji, szef MSZ powiedział: „Nie ma żadnego powodu do retorsji, bo my nie prowadzimy działań dywersyjnych w Rosji, ale znając drugą stronę – zapewne tak”.

Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział w środę, że nie ma żadnego powodu do retorsji ze strony Rosji w związku z decyzją o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Rosji w Poznaniu. „Nie ma żadnego powodu do retorsji, bo my nie prowadzimy działań dywersyjnych w Rosji” – powiedział Sikorski.

5. Rosyjski ekspert: reakcją Moskwy ws. konsulatu w Poznaniu może być zamknięcie konsulatu RP w Irkucku

Rosyski politolog Igor Grecki, ekspert Międzynarodowego Ośrodka na rzecz Obrony i Bezpieczeństwa (ICDS) w Tallinie powiedział PAP, że reakcją Rosji na wycofanie przez Polskę zgody na działalność konsulatu FR w Poznaniu może być zamknięcie polskiego konsulatu w Irkucku.

Grecki, który jest ekspertem ICDS w sprawach polityki zagranicznej Rosji wobec Polski i Ukrainy, skomentował w ten sposób zapowiedź MSZ Rosji o „bolesnych” retorsjach w związku z zamknięciem placówki w Poznaniu.

– Zwykle w takich sytuacjach strony działają na zasadzie wzajemności. Jeśli wydalana jest jakaś liczba dyplomatów jednej strony, to drugi kraj w odpowiedzi wydala taką samą liczbę dyplomatów. Jeśli zamykany jest konsulat, to odpowiednio, kroki w odpowiedzi polegają na tym, że zamykany jest (również) konsulat

– powiedział Grecki.

Przypomniał, ze w 2019 roku wydalony został z Polski rosyjski wicekonsul w Poznaniu. Wówczas w odpowiedzi Rosja wydaliła wicekonsula RP w Irkucku.

– W Polsce znajduje się obecnie ambasada i trzy konsulaty (Rosji). To samo dotyczy polskich przedstawicielstw w Rosji: jest to ambasada w Moskwie plus konsulaty w Petersburgu, Irkucku i Kaliningradzie. Wszystkie działają do tej pory. Jako że polskie MSZ podjęło decyzję o zamknięciu konsulatu w Poznaniu, to jeśli bazować na precedensie z 2019 roku z wydaleniem dyplomatów (…), logiczne jest przypuszczenie, że Rosja w odpowiedzi zamknie konsulat generalny RP w Irkucku

– powiedział ekspert.

Podkreślił, że „jak powiedział minister (spraw zagranicznych RP Radosław – PAP) Sikorski, Polska zdecydowała się na ten krok w związku z tym, że Rosja przeprowadza akcje sabotażu na terytorium Polski”.

– Wydaje mi się, że zamknięcie konsulatu (w Poznaniu) nie zakończy akcji sabotażu ze strony Rosji. Rosja werbuje ludzi na terytorium państw zachodnich przez komunikatory, przez (serwis) Telegram. Celem tych akcji jest wywołanie chaosu w krajach UE, które popierają Ukrainę (…) i osłabienie tego poparcia

– powiedział politolog.

Jak ocenił, „w tej sytuacji ze strony krajów Unii Europejskiej – partnerów Ukrainy byłoby logiczne wzmocnienie poparcia Ukrainy, być może – zaproszenie jej do NATO, a przynajmniej ogłoszenie tego zaproszenia”. Zdaniem eksperta „najlepiej, by była to odpowiedź nie tylko Polski, ale wszystkich krajów partnerskich Zachodu, w tym USA”.

Grecki zauważył, że „skala wydawania wiz i pracy przedstawicielstw dyplomatycznych w placówkach konsularnych obu krajów – Polski i Rosji – zmniejszyła się”. Wyraził opinię, że rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa mówiąc o „bolesnej” odpowiedzi „zaostrza sytuację, atmosferę”, ale też podkreślił, że „nie jest przekonany, że ze strony MSZ Rosji wszystko zakończy się na słowach”.