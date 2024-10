Ministra ds. Równości, Katarzyna Kotula, zaprezentowała w Sejmie projekt ustawy o związkach partnerskich. Zakłada on m.in. możliwość zarejestrowania takiego związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, przyjęcie wspólnego nazwiska, wspólnotę majątkową, dostęp do informacji medycznej, a także reguluje kwestie dotyczące np. decyzji o pochówku czy dziedziczenia. Zdaniem ministry Kotuli, zapisy zawarte w projekcie ustawy mają charakter kompromisowy i nie powinny budzić żadnych kontrowersji. Jest jednak inaczej, bo projekt budzi wątpliwości nawet w koalicji rządowej, a politycy KO, PSL-u, Trzeciej Drogi i Lewicy nie zgadzają się nawet w tak podstawowej kwestii, jak to czy jest to projekt rządowy czy nie.

A co Państwo sądzicie na ten temat? Czy kwestie dotyczące związków partnerskich powinny być w końcu ustawowo uregulowane? Jak oceniacie Państwo rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy przedstawionym przez Katarzynę Kotulę? Które z nich są do przyjęcia, a które nie?

Zapraszam do dyskusji – Artur Steciąg

