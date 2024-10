Mija właśnie rok od wyborów parlamentarnych. To były wybory rekordowe jeśli chodzi o frekwencje, ale także i oczekiwania społeczne.

Większość Polaków uznaje, że w ich życiu nie zaszły zmiany w porównaniu z okresem rządów PiS – informuje we wtorek „Rzeczpospolita”, powołując się na wyniki sondażu.

Redakcja zauważa, że 10,3 proc. respondentów uznaje, że żyje im się „zdecydowanie lepiej” niż pod rządami PiS, a 15,1 proc. twierdzi, że żyje się im „raczej” lepiej.

Najwięcej – bo aż 43,8 proc. wskazuje, że żyje im się tak samo jak pod rządami PiS.

Jak Państwo oceniacie ten okres? Co dobrego zdarzyło się w trakcie tego roku, a jakich działań rządu Państwa zdaniem zabrakło? Koalicja ma swoje kłopoty. To między innymi wewnętrzne relacje, ale także utrudniona współpraca z Prezydentem Andrzejem Dudą. Na co chcieli by Państwo zwrócić uwagę?

Pyta Daniel Rutkowski

