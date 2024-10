„Odzyskać kontrolę – zapewnić bezpieczeństwo” – to nazwa strategii polityki migracyjnej, którą zapowiedział premier Donald Tusk.

Jak mówił, jest rzeczą najważniejszą, by udzielić uczciwej, ale i twardej odpowiedzi na wyzwania, związane z nielegalną migracją15 października przedstawię strategię migracyjną na posiedzeniu rządu; będzie się nazywała „Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo”. Jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu, będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji – zapowiedział premier Donald Tusk podczas konwencji w stolicy. „Polska nie będzie respektować ani implementować żadnych europejskich pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo” – podkreślił szef rządu. Zapowiedź premiera wywołała lawinę komentarzy w kraju i za granicą. Jak przekazała na platformie X polska sekcja Amnesty International, to „bezpodstawne zawieszenie tego prawa, nawet czasowe, jest czymś nie do zaakceptowania i stoi w sprzeczności między innymi z Konwencją Genewską czy Powszechną Deklaracją Praw Człowieka”. Brytyjski „Daily Telegraph” nazywa z kolei słowa polskiego premiera „wyzwaniem rzuconym UE”. Propozycja jest koncepcją jednej z partii koalicyjnych. Nie była dyskutowana na rządzie, nie stanowi jeszcze żadnego dokumentu – stwierdziła Anna Maria Żukowska z Lewicy. Głos zabrała też Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Jak Państwo oceniają zapowiedzi zmian. Czy czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu wzmocni bezpieczeństwo Polski i zakończy kryzys migracyjny?

Pyta Daniel Rutkowski

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.