W podżarskiej Kadłubi trwa przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej. Zły stan techniczny konstrukcji wymusił konieczność remontu. Koszt zadania to około 400 tysięcy złotych. W rejonie robót obwiązuje ograniczenie prędkości.

Mieszkańcy wsi od dłuższego czasu zgłaszali problem związany z bezpieczeństwem przy przepuście. – Mimo, iż to utrudnienie dla kierowców, to cieszy nas fakt, że zadanie zostało przyjęte do realizacji. Większość prac jest już wykonana – mówi sołtys Kadłubi Elwira Wentlant:

– Proszę mieszkańców o jeszcze chwilę cierpliwości. To już naprawdę ostatnie prace i za chwilę droga będzie w pełni przejezdna i bezpieczna – podkreśla sołtys:

Żarski powiat planuje zakończenie prac przy przepuście w Kadłubi jeszcze w tym miesiącu.