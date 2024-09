Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaapelował w sobotę, aby z pomocą dla powodzian jeździć do specjalnych hubów w Opolu i we Wrocławiu, a nie bezpośrednio do miejscowości poszkodowanych. Jak zauważył, drogi, na które w pierwszej kolejności muszą dotrzeć służby, są blokowane przez ciężarówki wiozące pomoc.

– Jeśli chodzi o sytuację tutaj, w powiecie głogowskim, staramy się tam, gdzie dochodzi fala i przechodzi w sposób błyskawiczny, reagować na wszelkie potrzeby

– powiedział Siemoniak podczas sztabu kryzysowego w Głogowie.

– Jesteśmy w bieżącym kontakcie, jeśli chodzi o informowanie. Mamy tutaj i zasoby rządowe, i Agencji Rezerw Strategicznych, i od innych wojewodów – niczego tu nie zabraknie, tylko trzeba szybko o to prosić

– zapewnił.

Minister odniósł się także do sytuacji w miejscach, do których dociera już pomoc.

– Do wszystkich, którzy we wspaniałym odruchu serca, wielka solidarność ludzi w całej Polsce na rzecz poszkodowanych przez powódź, apelujemy gorąco, apeluję też w imieniu strażaków, żołnierzy, policjantów, wszystkich służb: jedźcie z tą pomocą do specjalnych hubów w Opolu i we Wrocławiu, a nie bezpośrednio do miejscowości poszkodowanych

– mówił Siemoniak.

Dodał, że najważniejsze jest, aby na obszary dotknięte powodzią docierali strażacy, żołnierze i policjanci, żeby udrożnić wszystkie drogi.

– Te drogi są w złym stanie i nie mogą być korkowane

– podkreślił Siemoniak.

Zapewnił, że „cała pomoc dowieziona do Opola i Wrocławia trafi do osób potrzebujących”.

Minister zwrócił uwagę, że dziesiątki samochodów ciężarowych blokuje drogi w powiecie głogowskim.

– Z jednej strony to fantastycznie, bo tych samochodów jest bardzo dużo, ale z drugiej niesłychanie utrudnia to wszelkie potrzebne działania

– zaznaczył.

Szef MSWiA przypomniał, że na stronach internetowych urzędów wojewódzkich znajdują się wszelkie informacje o hubach, do których można dostarczać pomoc.

– Magazyny działają całą dobę i ta pomoc błyskawicznie trafia potem do potrzebujących, ale już naszymi zasobami, które w sposób zorganizowany, nie kolidujący, docierają do poszkodowanych miejscowości

– powiedział.

Podczas sztabu kryzysowego w Głogowie minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że „zgodnie z prognozą dzisiejszego poranka wznowiony został ruch na odcinku Nysa-Prudnik, co oznacza przywrócenie przejezdności na odcinkach Katowice, Gliwice, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Kamieniec Ząbkowicki, Legnica”.

– Jedynym odcinkiem ze wstrzymanym ruchem jest Kłodzko Główne, Kłodzko Miasto i Kłodzko Nowe

– dodał.

Minister podkreślił, że całodobowy monitoring dozorowany jest przeprowadzony na odcinku Głogów-Krzepów, to jest linia Zielona Góra-Wrocław.

– W przypadku przesiąkania wody z wezbrania Odry jest ryzyko czasowego wstrzymania ruchu

– podkreślił Klimczak.

Minister przypomniał, że otworzony został dworzec w Głuchołazach.

– Jeżeli chodzi o Głogów i drogi – most w Głogowie wciąż jest otwarty, służby terenowe GDDKiA są gotowe do podjęcia działań zabezpieczających most, gdyby sytuacja się jeszcze pogarszała

– dodał.