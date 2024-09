Prezydent Andrzej Duda odwiedził w piątek (20 września) dotknięte przez powódź miejscowości, m.in. Lądek-Zdrój i Głuchołazy. Podczas briefingu apelował o jak najszybsze osuszenie zalanych budynków. Tłumaczył również, że nie mógł złożyć swojej wizyty wcześniej, ponieważ obecność prezydenta zakłóciłaby prace służb.

W piątek rano (20 września) prezydent odwiedził Lądek-Zdrój. Po godz. 13 prezydent spotkał się z mediami na briefingu prasowym w Głuchołazach. Duda podziękował wszystkim służbom oraz wolontariuszom zaangażowanym w akcję ratowniczą. Podziękował również szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, premierowi Donaldowi Tuskowi oraz innym przedstawicielom rządu.

Duda odnosząc się do zarzutów, że powinien był pojechać na tereny dotknięte klęską żywiołową już w pierwszych dniach powodzi odparł, że jego wizyta kilka dni wcześniej zakłóciłaby „proces ratowania mienia i życia ludzkiego”. Jak dodał, policja i straż pożarna miałaby obowiązek pilnowania bezpieczeństwa prezydenta.

Podkreślił, że od początku kryzysu na miejscu był premier wraz z ministrami, którzy odpowiadają bezpośrednio za pracę służb.

Jak dodał, minister obrony narodowej był cały czas na posterunku, podobnie jak szef BBN Jacek Siewiera.

W piątek Tusk poinformował, że były szef MSWiA, europoseł Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi. Podkreślił, że były szef MSWiA zgodził się zrzec mandatu europosła i wejdzie w skład rządu. Prezydent zapewnił, że, gdy tylko premier podpisze wszystkie niezbędne dokumenty, zorganizuje nominację Kierwińskiego jeszcze tego samego dnia, aby minister mógł jak najszybciej przystąpić do pracy.

Prezydent zaapelował także o osuszacze przemysłowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi. Jak zauważył, budynki mieszkalne, które zostały zalane, muszą zostać jak najszybciej oczyszczone i osuszone przed nadejściem mrozów.

Według Dudy, należy „jak najszybciej” uruchomić m.in. instalacje elektryczne, grzewcze, gazowe oraz systemy kanalizacji.

Jak dodał, w związku ze zniszczeniami „liczy na to, co już zostało obiecane i nie ukrywa też, że liczy na więcej”.

– W pierwszej kolejności należy nam się wsparcie z Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że to nie jest tylko tak, że my korzystamy z tego, że jesteśmy w UE. Także i nasi przyjaciele z UE, ci, którzy razem z nami są w UE, korzystają z nas, choćby z naszego rynku, choćby z nas jako konsumentów, to my kupujemy na co dzień ich towary