Rozpoczęła się kolejna edycja programu „Mój prąd”. Program ma celu zachęcenie do zakładania instalacji fotowoltaicznych poprzez granty pokrywające część kosztów inwestycji. Realizuje go Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na tę edycję w Polsce do rozdysponowania jest 400 mln zł.

Jak mówi prezes lubuskiego funduszu Mirosław Glaz nabór rozpoczął się 2 września. – Zainteresowanie jest ogromne – dodaje poranny gość Radia Zachód.

Jak dodaje dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje są różne, w zależności od tego jaka inwestycja została zrealizowana.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 22 grudnia.