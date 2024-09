15 lat więzienia grozi 20-letniemu mężczyźnie, który zmuszał małoletnie osoby do poddania się innym czynnościom seksualnym. Chodzi o przestępstwo popełnione za pośrednictwem internetu. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze dotarła do 15 osób pokrzywdzonych, w tym jednej osoby z niepełnosprawnością umysłową.

Mężczyzna wyszukiwał za pośrednictwem social mediów osoby poniżej 15-roku życia. Namawiał je do wysyłania zdjęć intymnych, a po uzyskaniu takich plików szantażował je i zmuszał do czynów karalnych. Jak mówi prokurator Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze do tego typu przestępstw dochodzi coraz częściej.

Jak dodaje Ewa Antonowicz aktualnie jest wdrażany plan krajowy, który ma przeciwdziałać przemocy seksualnej wobec dzieci. Duży nacisk kładziony jest na przestępstwa popełniane w sieci. – Chodzi o to by osoby pokrzywdzone czuły się bezpiecznie i nie bały się informować organów ścigania -dodaje.

Prokuratura nie informuje skąd pochodzą osoby pokrzywdzone. Jedynie podaje, że proceder ten dotyczył całego kraju.