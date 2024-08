W Zielonej Górze gościła dziś Urszula Zielińska. Sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska rozmawiała z przedstawicielami organizacji społecznych na temat ochrony bioróżnorodności. Najwięcej czasu poświęciła oczywiście sytuacji Odry i działaniom, które mają zapobiec katastrofie, która w rzece wydarzyła się dwa lata temu.

Minister Urszula Zielińska wskazała, że po pierwsze, uruchomiony został stały monitoring stanu rzeki.

Minister Urszula Zielińska zapewniła, że do końca roku firmy zrzucające zanieczyszczenia do Odry opracują i ogłoszą plan zrzutów. Rozpoczęto też wykorzystanie formaldehydu do niszczenia złotej algi.

Maciej Jabłoński, marszałek województwa dziękował, że o tak ważnej dla naszego regionu sprawie dyskutuje się właśnie w Zielonej Górze.

Wojewoda Marek Cebula dodawał, że oprócz działań, które poprawią sytuację polskich rzek, potrzebne są też decyzje prawne, których do dziś brakuje.

Mister Urszula Zielińska zapowiedziała, że takie spotkania z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ekologii będą kontynuowane. Nie wykluczyła, że kolejne spotkanie odbędzie się również w województwie lubuskim.