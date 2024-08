Nie ma mowy o obowiązku noszenia maseczek w związku z zakażeniami COVID-19 – poinformował w piątek (23 sierpnia) Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski podczas spotkania z wojewodą lubuskim Markiem Cebulą w Gorzowie Wielkopolskim.

Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski spotkał się z powiatowymi inspektorami sanitarnymi w Gorzowie Wielkopolskim.

– Nie ma mowy o wprowadzeniu nakazu noszenia maseczek, ale nie powinny one zniknąć z działań prewencyjnych. Notujemy wzrost zachorowań na covid

– przypomniał.

Wojewoda Marek Cebula zwrócił uwagę na problemy dotyczące szczepień obowiązkowych wśród Lubuszan, a także na prewencję dotyczącą COVID- 19.

– Noszenie maseczek w punktach ochrony zdrowia, czy aptekach uważam za nasz obowiązek. To wyraz zdrowego rozsądku. Namawiam Lubuszan to racjonalnego zachowania. Musimy się przygotować na to, że wirusy mutują i rozprzestrzeniają się w naszej populacji