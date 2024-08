Wspólnie przedsięwzięcia edukacyjne i promocja wydarzeń muzycznych, dzięki którym dzieci i młodzież będą mogły obcować z kulturą – to jeden z celów zawartego we wtorek (20 sierpnia) porozumienia między Filharmonią Gorzowską i Filharmonią Zielonogórską a Lubuskim Kuratorem Oświaty – poinformowała rzeczniczka Filharmonii Gorzowskiej Agnieszka Wiśniewska.

Zdaniem Lubuskiego Kuratora Oświaty Mariusza Biniewskiego edukacja kulturalna nie powinna zamykać się tylko w szkolnych murach.

– Edukacja muzyczna jest bardzo ważnym elementem edukacji kulturalnej, a w działających na terenie naszego województwa instytucjach jest duża wola i przestrzeń do podejmowania i realizacji działań na rzecz uczniów

– powiedział Biniewski.

Wyraził nadzieję, że porozumienie zachęci i zainspiruje dyrektorów placówek oświatowych do podejmowania takich działań, które będą miały wpływ na wszechstronny rozwój młodszych pokoleń.

– W obecnych podstawach programowych niewiele jest miejsca na edukację muzyczną czy kulturalną. Współpraca szkół czy przedszkoli np. z filharmoniami wydaje się być kluczowym elementem poszerzania wiedzy i rozwijania zdolności dzieci i młodzieży

– cenił kurator.

Dyrektorzy obu lubuskich filharmonii liczą, że porozumienie ułatwi im dostęp do placówek oświatowych z terenu całego woj. lubuskiego, co pozwoli docierać do nowych potencjalnych odbiorców, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z filharmonią.

– Oferta edukacyjna Filharmonii Gorzowskiej to nie tylko okazja do nauki, zabawy i kontaktu z muzyką w przestrzeni dostosowanej specjalnie dla niej. To też okazja do poszerzenia wiedzy ogólnej młodych ludzi i wychowanie nowego pokolenia melomanów

– powiedziała dyrektor Filharmonii Gorzowskiej Joanna Pisarewicz.

Dodała, że kierowana przez nią instytucja ma sprawdzonych i lubianych przez dzieci i młodzież prowadzących zajęcia oraz świetnie przygotowaną ofertę edukacyjną, a zawarte porozumienie ma ów ofertę rozszerzyć jeszcze bardziej.

– Chcemy pokazać, że muzyka, także klasyczna jest piękna, ma ogromny wpływ na to jak postrzegamy świat i na naszą wrażliwość. Mamy ogromną nadzieję realizować zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które z różnych przyczyn do tej pory były wykluczone z orgaznizowanych przez nas zajęć

– powiedział dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej Rafał Kłoczko.

Szczegóły oferty edukacyjnej Filharmonii Gorzowskiej zostaną zaprezentowane w 27 i 28 sierpnia w Gorzowie Wlkp. i Świebodzinie w trakcie spotkań Lubuskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz wizytatorami placówek oświatowych.