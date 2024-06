Filharmonia Gorzowska rozpoczęła przygotowania do produkcji kolejnego musicalu dla dzieci i młodzieży. W tym roku będzie to „Księga Dżungli”. Powstaje libretto i muzyka, zaczął się też nabór młodych wykonawców – poinformowała kier. zespołu marketingu Filharmonii Gorzowskiej Edyta Molska.

Do udziału w musicalu poszukiwani są wokaliści i tancerze w wieku 10-18 lat. Zgłaszać się mogą do 23 sierpnia 2024 r. za pomocą formularza online. Link do niego jest na stronie internetowej filharmonii >>www.filharmoniagorzowska.pl/<<.

Przesłuchania do „Księgi Dżungli” odbędą się w 7 i 8 września. Potem przez ponad dwa miesiące podczas warsztatów aktorskich, wokalnych i tanecznych młodzi wykonawcy będą pracować pod okiem profesjonalistów.

– Przy poprzednich musicalach pracowało łącznie 150 osób

– powiedziała Molska.

Dodała, że taka produkcja jest procesem złożonym; obejmuje: dobór obsady do głównych ról, stworzenie spójnej koncepcji artystycznej widowiska, choreografii, przygotowanie partii wokalnych – solowych i chóralnych, a także wykonanie scenografii, wizualizacji i kostiumów.

Od 2014 r. Filharmonia Gorzowska w podobnej formule zrealizowała osiem musicali i operę dla młodzieży.

– Każda z dotychczasowych produkcji cieszyła się wielkim zainteresowaniem publiczności, gromadząc co roku pełną widownię. Liczymy, że tym razem będzie podobnie

– dodała Molska.

Terminy naboru:

a) przesłuchania wokalne

7 września 2024, 10:00-15:30

8 września 2024, 10:00-13:00



W obu terminach Nabór prowadzony będzie dwuetapowo:

– etap pierwszy (wszyscy Uczestnicy) – praca z instruktorami w grupach, sprawdzenie predyspozycji słuchowych

– etap drugi (wybrani Uczestnicy) – prezentacje indywidualne (wokalne / wokalno-aktorskie)



b) audycja taneczna*

7 września 2024, 16:00-20:00 – etap pierwszy (wszyscy Uczestnicy) – nauka krótkiej choreografii z instruktorem w grupach, sprawdzenie predyspozycji ruchowo-rytmicznych,

8 września 2024, od 13:30-15:30 – etap drugi (wybrani Uczestnicy) – indywidualne prezentacje taneczne.

*audycja adresowana do tancerek i tancerzy szkół tańca i grup tanecznych.