Belg Thibau Nys z ekipy Lidl-Trek odniósł trzecie zwycięstwo etapowe w tegorocznym Tour de Pologne, triumfując w sobotę (17 sierpnia) w Bukowinie Tatrzańskiej. Na dzień przed zakończeniem wyścigu żółtą koszulkę lidera zachował Duńczyk Jonas Vingegaard (Visma).

Nys popisał się świetnym finiszem na ostatnich metrach królewskiego etapu, wyprzedzając Włocha Diego Ulissiego (UAE Team Emirates) i Brytyjczyka Oscara Onleya (DSM-firmenich). Czwarty był Vingegaard.

Rafał Majka (UAE Team Emirates) zajął 19. miejsce, tracąc 15 sekund do 18-osobowej czołówki.

21-letni triumfator, syn słynnego kolarza przełajowego Svena Nysa, odniósł 11. zwycięstwo w zawodowej karierze, a trzecie w trwającym wyścigu. Wcześniej wygrał w Karpaczu i w Dusznikach-Zdroju.

W klasyfikacji generalnej Vingegaard wyprzedza o 13 sekund Ulissiego oraz o 20 swojego kolegę z drużyny Visma Holendra Wilco Keldermana.

Królewski etap rozpoczynał się w Wadowicach, rodzinnym mieście papieża Jana Pawła II. Kolarze musieli pokonać 183 km, m.in. na dobrze znanej z poprzednich edycji pętli przez Gliczarów Górny (Ściana Bukowina) i Rzepiska (Ściana Harnaś).

Po kilkunastu kilometrach od startu zawiązała się ucieczka, w której znaleźli się Włosi Samuele Battistella (Astana) i Davide Formolo (UAE Team Emirates) oraz Szwajcar Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck). Próbował do nich dołączyć lider klasyfikacji górskiej Michał Paluta z reprezentacji, lecz nie dał rady. Etap ułożył się jednak korzystnie dla niego i zachował koszulkę najlepszego „górala”.

Później do prowadzącej trójki dołączyło czterech kolarzy, a 16 km przed metą zaatakował z tej grupy Irlandczyk Archie Ryan (EF Education-EasyPost). Topniejąca czołówka doścignęła go niecałe 3 km przed finiszem.

W końcówce tempo nie było na tyle mocne, by mieli kłopoty kolarze, którzy nie są zaliczani do „górali”. Kilkaset metrów przed metą pierwszą grupę prowadził pod górę Vingegaard, ale oglądał się na Keldermana, licząc zapewne na to, że kolega z drużyny powalczy o bonifikatę i wyprzedzi w klasyfikacji generalnej Ulissiego. Plan się nie powiódł – Vingegaard był czwarty, Kelderman tuż za nim, przed nimi Ulissi z bonifikatą za drugą lokatę, a wszystkich ograł z dziecinną łatwością Nys. Z dużą prędkością minął ich i miał jeszcze czas na celebrowanie zwycięstwa, pokazując na palcach, że wygrał po raz trzeci.

Gdyby nie słabszy występ w jeździe indywidualnej na czas w Karpaczu, młody Belg liczyłby się w walce o żółtą koszulkę.

Tour de Pologne zakończy się w niedzielę sprinterskim etapem z Wieliczki do Krakowa.

Tour de Pologne – wyniki

Wyniki 6. etapu, Wadowice – Bukowina Tatrzańska (183,2 km):

1. Thibau Nys (Belgia/Lidl-Trek) – 4:26.06

2. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates)

3. Oscar Onley (Wielka Brytania/DSM-firmenich)

4. Jonas Vingegaard (Dania/Visma)

5. Wilco Kelderman (Holandia/Visma)

6. Andrea Bagioli (Włochy/Lidl-Trek)

7. Aurelien Paret Peintre (Francja/AG2R La Mondiale)

8. Edoardo Zambanini (Włochy/Bahrain Victorious)

9. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain Victorious)

10. Frederik Wandahl (Dania/Red Bull Bora-hansgrohe) ten sam czas

…

19. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) strata 15 s

36. Piotr Pękala (Polska/reprezentacja) 1.46

38. Marcin Budziński (Polska/reprezentacja) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Jonas Vingegaard (Dania/Visma) – 21:22.14

2. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) strata 13 s

3. Wilco Kelderman (Holandia/Visma) 20

4. Romain Gregoire (Francja/Groupama-FDJ) 33

5. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) 37

6. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain Victorious) 44

7. Edoardo Zambanini (Włochy/Bahrain Victorious) ten sam czas

8. Mikkel Froelich Honore (Dania/EF Education-EasyPost) 49

9. Yannis Voisard (Szwajcaria/Tudor) ten sam czas

10. Oscar Onley (Wielka Brytania/DSM-firmenich) 53

…

18. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 2.14

28. Piotr Pękala (Polska/reprezentacja) 4.54

44. Marcin Budziński (Polska/reprezentacja) 14.18