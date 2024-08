Gmina Żagań buduje nową drogę w Miodnicy. To jedna z sześciu arterii, które w najbliższym czasie przejdą modernizację. Inwestycja realizowana jest przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

Dotychczas była to droga gruntowa. – Staramy się sukcesywnie zmieniać jakość komunikacji w gminie. Już niebawem będzie to zupełnie wygodny dojazd mieszkańców do ich posesji – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Prace idą zgodnie z harmonogramem i nie ma zagrożeń z oddaniem tego zadania – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że jest to druga droga w Miodnicy przebudowywana w ostatnim czasie.