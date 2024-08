Żagański seniorki zrzeszone w klubie rękodzieła Dzierganki spotykają się regularnie w czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Papuszy. Tutaj spędzają razem czas, rozmawiają i uczą się od siebie nawzajem szydełkowania.

Tym razem wykonywały misterne wzory, które będą ozdobą interdyscyplinarnego festiwalu muzyki i sztuki pod nazwą „Festiwal Sound and Arts” organizowanego w Żagańskim Pałacu Kultury. Na czytelnianych stołach królowały szydełka, frywolitki i włóczka. Jak mówią same uczestniczki wspólnych robótek szydełkowych jest to dla nich czas ważnych i przyjemnych spotkań. – Tutaj zawiązują się przyjaźnie, pomagamy sobie nawzajem nie tylko w wykonywaniu prac, ale i wspieramy w życiu – zaznaczają Dzierganki: